عنابة: حجز 24 ألف قاروة خمر وقرابة 14 ألف خرطوشة سجائر

عالجت مصالح الدرك الوطني بعنابة من معالجة ثلاث قضايا تم خلالهم حجز كمية معتبرة من الخمور والسجائر.

وحسب ذات المصالح فإن العملية الأولى تمت على مستوى الطريق السيار شرق غرب أين توقيف شاحنة كانت محملة بـ 24 الف من جعة

في حين تمكن عناصر الدرك الوطني بالسد الثابت ببلدية الشرفة من حجز عربة نفعية على متنها كمية معتبرة من مادة التبغ.

أين عثر داخل المركبة على 9954 خرطوشة سجائر كانت مهيأة للتهريب

كما تمكنت عناصر الدرك الوطني في عملية أخرى على مستوى الطريق الوطني رقم 21 من حجز 3830 خرطوشة سجائر بمختلف الانواع.

القيمة الإجمالية المحجوزات قدرت 16.691.712 دينار جزائري.