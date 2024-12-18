عنابة: حجز 5.4 كلغ من المرجان الخام بسيدي سالم

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي سيدي سالم بولاية عنابة، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشخص. من ذوي السوابق القضائية، وحجز كمية معتبرة من المرجان الخام.

وتواصل الوحدات العملياتية لأمن ولاية عنابة نشاطاتها لدحر كل أشكال الجرائم. حيث تم الإطاحة بمشتبه فيه يبلغ من العمر 24 سنة، مشتبه فيه في قضية حيازة وتخزين مادة المرجان بطريقة غير شرعية. كما تمكنت المصلحة من حجز 5.4 كلغ من مادة المرجان الخام. و أدوات ومعدات تستعمل في الغطس و صيد المرجان دون رخصة. ميزانين إلكترونيين، بندقية صيد بحري وأسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية حيازة وتخزين مادة المرجان بطريقة غير مشروعة، حيازة أدوات ومعدات تستعمل في الغطس و الصيد البحري بدون رخصة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

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