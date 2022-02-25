عنابة: حجز 7 قناطير من النفايات الطبية و أدوية منتهية الصلاحية

تمكنت فرقة حماية البيئة بالتنسيق مع مديرية البيئة لولاية عنابة من حجز 7 قناطير من النفايات الاستشفائية الخطيرة.

بالاضافة الى حجز كمية من مختلف الأدوية منتهية الصلاحية (قارورات اكسجين، علب دواء اموكسيسيلين، دواء ميترال، علب دواء اطفال. آلة معالجة النفايات).

كما ان هذه النفايات الطبية تحمل مواد خطيرة على صحة المواطنين أين تواصل مصالح الدرك الوطني بعنابة مجهوداتها للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، جاءت وقائع القضية على اثر معلومات واردة الى أفراد الفرقة مفادها وجود نفايات طبية متروكة بالعراء ببلدية سيدي عمار.

أين تم معاينتها ليتبين أنه تم التخلص منها من طرف إحدى العيادات الخاصة المتعاقدة مع وحدة معالجة النفايات الكائنة بقرية دراجي رجم بلدية سيدي عمار.

و بعد البحث و التحري و تنشيط عنصر الاستعلام تبين أن مكان تواجد وحدة ازالة و معالجة النفايات داخل احدى المستثمرات الفلاحية التي تم تحويلها الى مفرغة عمومية ليتم توقيف 5 اشخاص.

هذا و بعد استكمال التحقيق تبين أن رخصة وحدة ازالة النفايات الطبية مسحوبة منذ تاريخ 2019 الا أن الوحدة بقيت تعمل بشكل غير قانوني.

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عنابة: توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز كيلو كوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات لناحية الشرق عنابة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تتكون الشبكة، من 03 أشخاص.كما تنشط الشبكة، عبر عدة ولايات من شرق الوطن.

وتم حجز 01 كلغ من المخدرات الصلبة “الكوكايين “، و04 هواتف نقالة وسيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات.

أمن عنابة يوقف 4 أشخاص ويحجز أوراق نقدية مزورة