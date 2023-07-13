عنابة.. حجز 8450 أورو بمطار رابح بيطاط

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار عنابة الدولي “رابح بيطاط”، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة، من حجز مبلغ من العملة الصعبة “الأورو”.

وحسب بيان المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، فإن المبلغ المحجوز قدره 8450 أورو، حيث عثر عليه إثر عملية تفتيش لأمتعة مسافرة.

وأوضح المصدر نفسه، بأن المبلغ المحجوز كان مخبأ بإحكام داخل الحقيبة اليدوية الخاصة بها في رحلة متوجهة إلى باريس (فرنسا).

وتكرس العملية يقظة أعوان الجمارك الجزائرية في التصدي ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود خاصة ما تعلق منها بمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.