عنابة.. دار الثقافة تنظم الطبعة الثامنة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية

تنظم دار الثقافة محمد بوضياف بعنابة، بالتنسيق مع جمعية ضوء المتوسط التابعة لدار الثقافة، الطبعة الثامنة للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية.

وهي مسابقة وطنية مفتوحة لكل هواة التصوير عبر التراب الوطني.

وجاءت الطبعة الثامنة للصالون هذه السنة تحت عنوان “أنا جزائري”، وذلك تزامننا مع الاحتفال بالذكرى 66 لاندلاع الثورة الجزائرية المعظمة.

هذا وقد وضعت ادارة الصالون تحت اشراف الاستاذ أحمد هامل شروط تسمح لجميع الهواة الشغوفين والمهتمين بالتصوير الفتوغرافي فرصة المشاركة بصورة واحدة فقط.

وترسل الصور عبر الايمايل الخاص بالمسابقة، ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر، على أن يكون آخر اجل لإستقبال الصور 20 نوفمبر 2020.

وكإجراء وقائي تفاديا لانتشار فيروس كورونا، ستتكفل دار الثقافة عنابة بطباعة الصور المختارة، وعرضها على الجمهور ولجنة التحكيم.