عنابة : درك البوني يحجز 1.5 قنطار من اللحوم الفاسدة

تمكنت مساء الأمس الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بالبوني من حجز 1,5 قنطار من اللحوم الفاسدة من مختلف الأنواع حمراء، بيضاء و أسماك مجمدة.

وتوقيف شخصين 35 و 39 سنة يقومان ببيع اللحوم بدون رخصة جاءت العملية على اثر دورية لأفراد فرقة البوني لأحد المحلات التجارية لبيع اللحوم.

أين تبين أن صاحب محل و شريكه لا يمتلكان سجلا تجاري يسمح لهما بمزاولة هذا النشاط اين تم حجز اللحوم التي كانت معروضة للبيع مع تحرير ملف قضائي منها بتهمة الممارسة غير الشرعية .

واستكمالا للإجراءات القانونية تم إتلاف هذه المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية و تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي بدوره اودعهما الحبس.