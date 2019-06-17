عاجل

عنابة : درك البوني يحجز 1.5 قنطار من اللحوم الفاسدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عنابة : درك البوني يحجز 1.5 قنطار من اللحوم الفاسدة
بقلم ناصر قلال

تمكنت مساء الأمس الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بالبوني من حجز 1,5 قنطار من اللحوم الفاسدة من مختلف الأنواع حمراء، بيضاء و أسماك مجمدة.

وتوقيف شخصين 35 و 39 سنة يقومان ببيع اللحوم بدون رخصة جاءت العملية على اثر دورية لأفراد فرقة البوني لأحد المحلات التجارية لبيع اللحوم.

أين تبين أن صاحب محل و شريكه لا يمتلكان سجلا تجاري يسمح لهما بمزاولة هذا النشاط اين تم حجز اللحوم التي كانت معروضة للبيع مع تحرير ملف قضائي منها بتهمة الممارسة غير الشرعية .

واستكمالا للإجراءات القانونية تم إتلاف هذه المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية و تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي بدوره اودعهما الحبس.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com