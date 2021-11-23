عنابة: درك التريعات يفكك شبكة مختصة في “الحرڨة” ويوقف 4 أشخاص
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتريعات ولاية عنابة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر.
وأسفرت العملية عن توقيف شبكة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين غير شرعيين تتكون من 4 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و 35 سنة ينحدرون من ولايتي قسنطينة و ميلة كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية من بلدية شطايبي نحو مدينة سردينيا الإيطالية.
كما جاءت العملية إثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتريعات معلومات تفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بتنظيم رحلة غير شرعية عبر البحر. ليتم تشكيل دورية تضم أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالتريعات مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتدخل والتنقل الى عين المكان.
هذا وأفضت العملية إلى توقيف أربعة أشخاص كانوا بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير شرعية . مع حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 1230 اورو و 50 مليون سنتيم. 14 هاتف نقال، بالغضافة إلى عتاد خاص بالبحارة، كميات من المواد الغذائية، سجائر و مركبتين.
وبعد استكمال التحريات ومختلف الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضائيا.
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درك عنابة يطيح بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحراڤة” نحو جزيرة “سردينيا”
درك عنابة يطيح بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحراڤة” نحو جزيرة “سردينيا”
أطاحت، أول أمس، قوات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في التريعات بعنابة. بشبكة جهوية مختصة في تهريب الحراڤة انطلاقا من سواحل عنابة نحو الضفة الأخرى من المتوسط، خاصة جزيرة سردينيا الإيطالية.
وأوضحت مصادر مقربة لـ”النهار”، أن أفراد شبكة مشبوهة يحضرون لتنظيم رحلات هجرة عير شرعية لـ”حراڤة”، وينسقون فيما بعضهم لانطلاق هذه الرحلات من سواحل إحدى بلديات عنابة خلال الأيام المقبلة.
وبتفعيل عنصر الاستعلام والتحري، تبين بأن مجموعة من الشباب يخططون لتنظيم رحلة غير شرعية عن طريق البحر نحو جزيرة “سردينيا” الإيطالية. وجمع مبالغ مالية معتبرة من طرف الشباب الراغبين في المشاركة بهذه الرحلة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى من المتوسط.
وخلال تحقيقات الدرك الوطني، نجحت في توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، ينحدرون من قسنطينة وميلة، وقد تم توقيفهم في كمين مشترك بين فرقة الدرك للتربعات وقوات الأمن والتدخل التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني.
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