عنابة: درك التريعات يفكك شبكة مختصة في “الحرڨة” ويوقف 4 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتريعات ولاية عنابة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر.

وأسفرت العملية عن توقيف شبكة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين غير شرعيين تتكون من 4 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و 35 سنة ينحدرون من ولايتي قسنطينة و ميلة كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية من بلدية شطايبي نحو مدينة سردينيا الإيطالية.

كما جاءت العملية إثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتريعات معلومات تفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بتنظيم رحلة غير شرعية عبر البحر. ليتم تشكيل دورية تضم أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالتريعات مدعمين بأفراد فصيلة الأمن والتدخل والتنقل الى عين المكان.

هذا وأفضت العملية إلى توقيف أربعة أشخاص كانوا بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير شرعية . مع حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 1230 اورو و 50 مليون سنتيم. 14 هاتف نقال، بالغضافة إلى عتاد خاص بالبحارة، كميات من المواد الغذائية، سجائر و مركبتين.

وبعد استكمال التحريات ومختلف الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضائيا.

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