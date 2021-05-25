عنابة: درك الحجار يوقف 3 أشخاص ويسترجع مبلغا ماليا تم سلبه من سائق شاحنة بعد الإعتداء عليه

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار ولاية عنابة نهاية الأسبوع الفارط من تفكيك جمعية أشرار تمتهن السرقة.

كما تم إستحضار مركبة راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 40 سنة، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و39 سنة.

العملية جاءت إثر تقدم بلاغ تقدم به أحد المواطنين للتبليغ عن سرقة مبلغ مالي بالطريق الوطني رقم 120.

حيث قام شخصان بالاعتداء على صاحب شاحنة، بالقرب من مدخل قرية الحريشة بلدية الحجار، مستغلين تخفيض السرعة من طرف السائق.

وقد تم تهديد السائق باستعمال السلاح الابيض، وألزمه بالتوقف ليلتحق به زميله أين تم الاستلاء على 230 مليون سنتيم، ولاذا بالفرار.

وقد تم تنشيط عنصر الاستعلام والبحث، ليتم تحديد هوية ومكان المشبته فيهما وتوقيفهما واسترجاع 130 مليون سنتيم.

واستكمالا لمجريات التحقيق تم التوصل الى المشتبه الثالث الذي اعترف بأن المبلغ المالي المتبقي بحوزته مخبأ ببيته، أين تم استرجاع 61 مليون سنتيم.

وقامت مصالح الدرك بتسليم المبلغ المسترجع إلى صاحبه، وتقديم الموقوفين امام الجهات القضائية المختصة اقليميا