عنابة: درك برحال يطيح بإمرأة تحترف النصب والإحتيال على الأشخاص عبر الفيسبوك

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك ببرحال من توقيف إمرأة تقوم بالنصب والإحتيال على الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي تقطن بولاية عنابة تبلغ 29 سنة من العمر .

تعود وقائع القضية لشكوى مقدمة من طرف أحد الضحايا الذي ينحدر من ولاية عنابة لتعرضه للنصب والإحتيال. من طرف إمرأة تستغل الظروف الإجتماعية للمواطنين. وخاصة المتضررين منهم مستعملة شبكات التواصل الإجتماعي منها الفايسبوك .

بعد إستغلال المعلومات ومباشرة البحث والتحري، وبعد تكثيف التحريات تبين أن المعنية كانت تتواصل مع الضحايا. بحسابات مزيفة ومعلومات كاذبة، إنتحلت صفة الغير بإدعائها أنها إطار بولاية عنابة. حيث تقوم بإيهام الضحايا وإستدراجهم من خلال وعودهم من الاستفادة من سكنات إجتماعية مقابل مبالغ مالية مختلفة. ليتم على إثرها وضع خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيها، وإقتيادها لمقر الفرقة لإستكمال التحقيق.

بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية ، سيتم تقديم المعنية أمام الجهات المختصة قضائيا.

طالع أيضا: تحرير فتاة من قبضة خاطفها في “العامرية”بعين تيموشنت تمكنت عناصر أمن دائرة “العامرية” من تحرير فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، مع توقيف خاطفها، وهو مجرم خطير مبحوث عنه من طرف العدالة والمتورط في عدة قضايا إجرامية. وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد الأشخاص أمام المصلحة بخصوص تعرضه للتهديد بالعنف مع الاعتداء واختطاف فتاة كانت برفقته من طرف مجرم خطير، وعلى الفور تحركت الضبطية القضائية، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة “العامرية”، من خلال تكثيف البحث والتحري، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه والضحية، ليتم ضبط خطة أمنية محكمة، تم على إثرها تحرير الفتاة، فيما لاذ المشتبه فيه بالفرار فور مشاهدته لقوات الشرطة. وبعد استمرار التحقيقات وتشديد الخناق على المختطف، تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة وسط المدينة، أين تم تحويله إلى مقر المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية، حيث تبين للمحققين أن المشتبه فيه مطلوب لدى العدالة ومتورط في عدة قضايا إجرامية تتعلق بقضايا مباشرة وأوامر جزائية. وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “العامرية”، تم إحالته على قاضي المثول الفوري، الذي أصدر في حقه أمر إيداع.