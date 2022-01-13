عنابة..درك عين الباردة يحجز  ازيد من 50 قنطار شمة مقلدة

حجز أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين الباردة ازيد من 191700 كيس من مادة الشمة المقلدة.

كما تم توقيف شخصان يبلغان من العمر 27 و31 سنة ينحدران من ولاية سطيف و ذلك بناءا على معلومات تفيد بنقل كمية من مادة الشمة المقلدة.

وبناءا على المعلومات المتحصل عليها تم وضع خطة للاطاحة بالمشتبه فيهما أين تم توقيفهما على متن شاحنتين الأولى نوع “رونو” و الثانية نوع “سوناكوم”.

وذلك على مستوى الطريق السيار شرق_غرب ببلدية عين الباردة ، وبعد مراقبة وثائق الشاحنتين و تفتيشهما تفتيش دقيق عثر بداخلها على ما يزيد عن 191700 كيس من مادة الشمة المقلدة “ڨوسطو”.

وذلك بمجموع قدره 836 علبة كارتونية بوزن اجمالي 50٫89 قنطار كانت مموهة و مخبأة خلف مادة البصل.

ومواصلة للاجراءات تم حجز الشاحنتين والبضاعة وتسليمها الى مديرية املاك الدولة بعنابة.

كما تم رفع جنحة الغش والتدليس في مادة التبغ وجنحة التقليد في العلامة التجارية و ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التقيد في السجل التجاري.