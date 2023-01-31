عنابة..رفع التجميد عن مشروع “المسجد الكبير” ببلدية البوني بعد سنوات طويلة من التجميد

على هاشم الاجتماع الذي عقد امسية اليوم، بمقر الولاية حول المسجد الكبير وبحضور المصالح الولائية التقنية المعنية، أعضاء عن البرلمان بغرفتيه .

واعضاء الجمعية الدينية للمسجد الكبير والي عنابة يكشف عن رفع التجميد عن مشروع المسجد القطب ببلدية البوني. وإعادة بعث المشروع الذي جمد سابقا ليصبح اكبر صرح ديني بالولاية.

أين قدم مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية عرضا شاملا حول المشروع الذي سيتسع لأزيد من 12 ألف مصلي.

وذلك على مساحة تقدر بازيد من 7 هكتار أين تم تعيين مكتب دراسات جديد لاتمام ما تبقى من دراسة و متابعة الأشغال.

في حين اوكلت مديرية التجهيزات العمومية بصفتها صاحب المشروع، وتكليفها بالقيام بالاجراءات الادارية لتعيين مقاولات الانجاز .

وحسب ما صرح به جمال الدين بريمي، أن الوزارة الوصية خصصت مبلغ 100 مليار سنتيم .الا أن اللجنة الدينية و مديرية التعمير رجحت أن تفوق قيمة انجاز المسجد الألف مليار سنتيم.

كما اوضح والي عنابة أن إنطلاق الاشغال ستكون بداية شهر أفريل القادم.