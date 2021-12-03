عنابة: سرقة كوابل الانترنت والهاتف الثابت بحي مختاري عبد المجيد في سيدي عمار

استيقض صبيحة اليوم سكان حي مختاري عبد المجيد بلدية سيدي عمار على وقع عملية سرقة كوابل الانترنت التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر اذ لم يتفطن زبائن المؤسسة للسرقة ضنا منهم أنه خلل تقني تسبب في قطع شبكة الانترنت قبل أن يكتشفوا صبيحة اليوم بان الانقطاع في الشبكة سببه سرقة الكوابل من طرف مجهولون .

اين استغل الجناة سوء الأحوال الجوية و تساقط الامطار لتنفيذ عملية السطو وسرقة كميات كبيرة من الكوابل بغرض بيعها

هذا وقد تلقت النهار اون لاين عدد كبير من الشكاوي من طرف المواطنين الذين نددوا وعبروا عن امتعاضهم من هذا الفعل الجبان لاسيما ان المنطقة سجلت مؤخرا عودة ظاهرة السطو والسرقة بقوة و التي طالت عدد كبير من المنازل والسكنات خلال الأيام الماضية بما فيها سرقة كوابل الإنترنت التي تسبب خسائر مادية كبيرة الزبائن ومؤسسة اتصالات الجزائر.

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وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز أزيد من 27 ألف قرص مهلوس. وأسفرت العملية النوعية من توقيف 3 أشخاص متورطين. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبتين ومبالغ مالية.

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