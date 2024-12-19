عنابة.. ضبط أزيد من 57 ألف قرص مهلوس وتوقيف شخص

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات بعنابة من ضبط أزيد من 57 ألف قرص مهلوس. مع الإطاحة بمسبوق قضائيا يبلغ من العمر 30 سنة.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات تلقتها المصلحة. مفادها وجود نشاط لشبكة إجرامية منظمة تقوم بترويج المؤثرات العقلية، عبر عدة ولايات من الوطن. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، وضبط بحوزته 57.015 قرصاً مهلوساً.

وتم تقديم المشته فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، عن قضية جناية الحصول والشراء قصد البيع فى إطار جماعة إجرامية منظمة للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. جناية استيراد بطريقة غير شرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية.