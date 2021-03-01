عنابة: طالبة جامعية تحاول الإنتحار بعد شجار مع زميلتها

أقدمت أمس في حدود التاسعة ليلا طالبة بالاقامة الجامعية 3000 سرير بنات بالبوني ولاية عنابة على الانتحار باستعمال ماء الجافيل.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الحادثة وقعت بعد شجار عميق بين طالبتين تدرسان بقسم اللغات جامعة باجي مختار.

وتنحدر الطالبتين من ولاية الطارف، قبل أن تقدم إحدى الطالبين على شرب ماء الجافيل لوضع حد لحياتها.

وأضاف المصدر، أنه نظرا لانعدام سيارة إسعاف بالإقامة الجامعية تم إبلاغ عناصر الحماية المدنية وحدة البوني التي تدخلت ونقلت الطالبة الى العيادة المتعددة الخدمات البوني لتلقي الاسعافات الأولية.