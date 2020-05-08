عنابة: ظهور نتائج سلبية لفائدة الطاقم الطبي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة عبد الله نواورية بالبوني

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الممرضات بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة عبد الله نواورية بالبوني بسبب تأكيد إصابة زميلتهم بفيروس كورونا من أحد أقاربها ورفض الطواقم الطبية العودة إلى مناصب عملهم.

تدخلت مديرية الصحة لولاية عنابة وقامت بإيفاد لجنة طبية اين تم إجراء التحاليل للكشف السريع عن فيروس كورونا لفائدة الطاقم الطبي العامل بالمصلحة.

والبالغ عددهم 45 اين حولت العينات إلى مخبر علم الجراثيم التي جاءت كلها سلبية ما يؤكد عدم إصابتهم بالفيروس.

وللتأكد من عدم انتقال العدوى من الممرضة إلى بقية زملائها التي كان لها احتكاك مباشر بهم قامت اللجنة الطبية باعادة إجراء تحاليل الكشف عن طريق الدم” BCR”.

وذلك للكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 لفائدة 15 عامل كان لهم احتكاك مباشر بالممرضة.

أين جاءت النتائج التي أعلن عنها مخبر علم الجراثيم بمستشفى الحكيم ضربان سلبية هي الأخرى لتؤكد عدم إصابة اي عامل بالفيروس.