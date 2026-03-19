عنابة.. عصماني يشرف على مأدبة إفطار رمضاني

أشرف، لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، على مأدبة إفطار رمضاني جماعي، نظمها المكتب السياسي لولاية عنابة.

وحسب بيان للحزب، مأدبة الإفطار تبعها لقاء تحسيسي وتنظيمي جمع رؤساء المكاتب الولائية المجاوة لها.

كما تم التنصيب الرسمي لـ 4 مكاتب ولائية هي: بئر العاتر، الطارف، أم البواقي، جيجل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تقليد سنوي دأب الحزب على تنظيمه خلال الشهر الفضيل.

وبالمناسبة، أكد عصماني على أهمية هذه المحطات التي تعزز قيم التواصل والتآزر بين مناضلي الحزب.

كما كانت مناسبة للتطرق إلى الجوانب التنظيمية للحزب واستعراض التحضيرات الجارية تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .