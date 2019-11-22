عنابة.. عمليات مداهمة لأمن البوني تُفضي توقيف 15 شخصا

نظمت، أمس، قوات الشرطة لأمن البوني بعنابة، عملية شرطية، إنطلقت من الساعة الرابعة مساءا الى غاية ساعات متأخرة من الليل.

واستهدفت العملية كل أحياء البوني، والساحة العمومية بوسط المدينة البوني، أين أفضت إلى فحص حالة 70 شخص.

وقد تم توقيف 4 أشخاص من أجل حيازة أسلحة بيضاء محظورة، كما أوقفت 9 أشخاص من أجل حيازة

المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب شخصين محل بحث قضائي.

كما حجزت ذات المصالح خلال نفس العملية كمية معتبرة من من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأصناف والأحجام.