عنابة: فتح أربعة مراكز جديدة للدرك الوطني

قال قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية عنابة، المقدم بن عامر مليك، إنه سيتم فتح أربعة وحدات وفرق إقليمية جديدة للدرك.

وأضاف بن عامر أنه سيتم فتح هذه الوحدات خلال السنة الجارية، خاصة على مستوى التجمعات السكانية الجديدة بالولاية.

وأوضح المقدم على هامش ندوة صحفية، أنه سيتم فتح فرقة إقليمية على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش.

خاصة وأن المدينة الجديدة شهدت مؤخرا إسكان الآلاف من العائلات، مع تخصيص فصيلة جديدة للأمن والتدخل بذات المدينة.

إلى جانب فتح فرقة جديدة للدرك الوطني على مستوى منطقة حجر الديس، والتي عرفت مؤخرا تنامي كبير في الجريمة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم فتح فرقة جديدة أخرى للدرك الوطني مختصة في البيئة.