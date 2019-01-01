عنابة.. قتيلان و13 جريح في حوادث المرور

هلك بولاية عنابة شخصان وأصيب 13 آخرون خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينهم 4 أطفال بجروح متفاوتة في 3 حوادث مرور منفصلة.

ووقع أخطر هذه الحوادث الذي تسبب في وفاة شابين يبلغان من العمر 30 و31 سنة على التوالي، بمنطقة قريش في برحال.

وتمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشاحنة لنقل الوقود.

كما وقع حادثان آخران على الطريق الوطني رقم 21 بمنطقة عين الباردة والمخرج الغربي لمدينة عنابة.

تنقلت فرق الحماية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى وتحويلهم إلى مستشفيي عنابة وعين الباردة.

كما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد بعنابة، وتراوحت أعمار الجرحى ما بين 3 أشهر و75 سنة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقات لتحديد أسباب و ظروف هذه الحوادث.