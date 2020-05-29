عنابة: مجلس الإدارة الجديد للحجار يحدث تغييرات جذرية داخل المركب

في إطار السياسة الجديدة المنتهجة من طرف الإدارة الجديدة لمركب سيدار للحديد والصلب الساعية لإعادة البريق إلى عملاق الحديد و الصلب وإنقاذه من شبح الإفلاس خاصة بعد الخسائر المادية الكبيرة التي سجلت السنة الماضية والتي عجلت برحيل مجلس الإدارة القديم وعلى رأسهم المدير العام “شمس الدين معطاء الله”.

وحسب مصادر النهار اونلاين من داخل المركب فإن مجلس الإدارة عقد أمس الخميس أوّل إجتماع تشاوري له تحت رئاسة كل من “جميلة لبيوض” رئيسة مجلس الإدارة و المدير العام للمركب “رضا بلحاج” وبحضور جميع الاعضاء

الاجتماع الأول من نوعه خصص لوضع خارطة طريق جديدة و إعادة تنظيم الطاقم الإداري المسيير للمركب ، حيث خلص الاجتماع إلى جملة من التغييرات أهمها إقالة كل من مدير الموارد البشرية “عكاشة محمد شريف” و”كموني غباش” مدير الأمن الداخلي للمركب بسبب تجاوزات و مخالفات إدارية وتوقيفهم تحفظيا وتعويضهم بكل من محمد شريف بوقندورة كمدير للموارد البشرية وسفيان كدار كمدير للأمن الداخلي.

في حين قرر مجلس الإدارة تعيين “علي راشدي محمد” كمدير للمشاريع”DEP” خلفا خلفا ل”بلحاج رضا” الذي عين سابقآ مدير عام لمركب سيدار، وإقالة كل من “أشرف سكيو” مدير الدرفلة على البارد والساخن و”لطفي طرابلسي” مدير الصيانة والتصليح

ومن المرتقب أن يشهد مركب الحجار في قادم الأيام جملة من الاقالات و التغييرات على رأس إدارة المركب في خطوة لضخ دم جديد للنهوض من جديد بعملاق الحديد والصلب الذي عرف خلال السنوات تذبذب في التسيير .

كما تواصل مصالح الدرك الوطني التحقيق في قضية سرقة 3 كلم من الكوابل الكهربائية بوحدة تحضير المواد الملبذة PMA خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل .