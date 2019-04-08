عنابة : مجموعة من الشباب بغلقون مركب الحجار

أقدم مجموعة من الشباب فئة طالبي الشغل اليوم الإثنين، على غلق المنافذ الـ4 لمركب سيدار الحجار بولاية عنابة.

الشباب طالب بمناصب شغل مباشرة بذات المركب، حسب ما علم من الرئيس المدير العام لذات المركب شمس الدين معطاء الله.

وأوضح المسؤول، بأن مديرية التشغيل بالولاية، قامت تحت ضغط طالبي الشغل بإعداد قائمة تتضمن800 شاب مستفيد من مناصب عمل بالمركب

وذلك دون إعلان المركب عن مناصب شاغرة للتشغيل

وفور إعلان هذه القائمة من طرف مديرية التشغيل، توجه الشباب المعنيون إلى مركب سيدار الحجار وطالبوا بالالتحاق بمناصب العمل

والتي أعلنت عنها مديرية التشغيل، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية.

وبعد إبلاغ مديرية المركب الشباب بعدم إمكانية تشغيلهم في الوقت الحالي، أقدمت مجموعات منهم بغلق المركب أمام العمال.

مما حال دون التحاق بعض العمال بمناصب عملهم وخاصة منهم الفرق التي تعمل بالمناوبة.