عنابة.. مختل عقليا يقتلع أعين مريض آخر بالمؤسسة الإستشفائية أبو بكر الرازي

شهدت المؤسسة الاستشفائية ابوبكر الرازي بعنابة امسية الجمعة الفارطة حادثة اليمة تمثلت في اقتلاع اعين احد المرضى بالمؤسسة و هو كهل في العقد الخامس من العمر (ح.ع 59 سنة) أين فقد بصره ، الحادثة التي اهتزت لها عائلة الضحية بطلها مختل عقليا يبلغ من العمر 29 سنة الذي قام بعدها قام بقلع عينه ايضا وسط .

و حسب ما اكدته عائلة الضحية للنهار فإن غياب الرقابة والإهمال من طرف الموظفين و الطواقم الطبية بالمؤسسة ادى الى وقوع الحادث التي لا تعد الأولى حسبهم.

و حسب مصادر النهار فإن الضحية اجريت له عملية جراحية مستعجلة بعيادة طب العيون أين تم استئصال عينيه نهائيا.

من جهتها عائلة الضحية تطالب من الجهات المختصة فتح تحقيق في الاسباب الحقيقة التي ادت الى وقوع الحادث الاليم.