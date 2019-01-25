عنابة .. مشروع سكني يتسبب في فيضان الوادي على السكان

اشتكى سكان بلدية عنابة حي 5 جويلية 62، من الكارثة التي تسببت فيها السلطات المحلية على حد تعبيرهم.

بعدما غمرت مياه الوادي الأحياء السكنية وشقق بعض العمارات، وتحول مجراه عن مساره المعتاد، بسبب ورشة بناء سدت طريقة.

وأشار سكان الحي إلى أن البناية التي انطلقت أشغالها قبل سنتين، تسببت في تحويل مسار الوادي، باتجاه العمارات.

واتّخذت مياه الوادي من مشروع البناء الجديد ممرا دائريا لها، للعودة إلى مجراها الطبيعي، وهو سبب فيضانها على العمارات.

وقال أحد السكان إن مياه الوادي لم تغمر عمارات الحي قبل بداية إنجاز هذا المشروع، المشيد على حافة الوادي.

بحيث لا تفصله عن المجرى سوى 5 أمتار، ما جعله يبحث عن جهة أخرى لتوسيع مجراه فكان الفيضان على السكان.

وقد جرف الوادي سيارات السكان، وفرض ليالٍ بيضاء على سكان آخرين بعدما غمرت المياه شققهم التي تؤويهم.