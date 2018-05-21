عنابة: مصرع طفل بصعقة كهربائية ببلدية البوني

لقي، اليوم الإثنين، طفل مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية في الطريق الوطني 44 بالتحديد بحي الشابية ببلدية البوني في ولاية عنابة.

وحسب مصادر النهار، فإن كابل كهربائي عالي التوتر سقط على أحد المارة رفقة ولده الصبي،

ما أنجر عن إصابة الفتى البالغ من العمر 12 عاما بصعقة كهربائية أدت إلى وفاته في عين المكان.

حيث تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد بعنابة.

وأضاف ذات المصدر، أن هو الأمر الذي أدى إلى إلى احتقان وسط أهالي الحي.

وقاموا بغلق الطريق الوطني 44 إحتجاجا عن ما اسموه اللامبالاة من طرف سونالغاز.

خاصة ان المواطنين سبق لهم و ان قدموا شكوى بتكرر حوادث سقوط الكوابل بالحي.