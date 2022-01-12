عنابة: مصرع 3 أشخاص في إصطدام سيارة بشجرة

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب آخر، إثر حادث إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 بمنطقة العايب عمار، ببلدية برحال في عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد ‏تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية ‎عنابة. على الساعة 10 و30 دقيقة، على إثر ‎هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 بمنطقة العايب عمار، في بلدية برحال.

وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي.

الحماية المدنية تسجل 3140 تدخلا خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 3140 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن لأجل عدة حوادث، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 10 جانفي 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 107 تدخل من أجل عدة حوادث عبر عدة ولايات الوطن.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة شخصين بكل من ولايتي البليدة وإن قزام. وكذا إصابة 111 شخص بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور. كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 17 اشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه .

هذا وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية.

في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل تحويل

شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 38 سنة متوفي. مختنق على إثر إستنشاقه لغاز البوتان المتسرب بمنزله السكني. وتم نقل الضحية إلى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 34 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 09 عمليات تعقيم عبر المنشأة والهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تم تدخل عناصر الحماية المدنية من اجل إطفاء 4 حرائق حضرية بكل من ولايات تيزي وزو وتيبازة وعنابة، بدون تسجيل خسائر بشرية.

فيما مكن تدخل الاسعافات، من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.

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