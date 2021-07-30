عنابة: مقتل شاب بعد تعرضه للطعن وحرق سيارته في سيدي عمار

الحادثة وقعت منذ لحظات بحي برقوقة بلدية سيدي عمار أين نشب خلاف بين الضحية و شخص آخر قبل يتحول الخلاف الى شجار أين قام الجناة بالاعتداء على الشاب (ر.ع م) و طعنه على مستوى الرقبة و حرق سيارته في حين تعرض والد الضحية ايضا الاعتداء من طرف نفس الأشخاص.

.الضحية متزوج واب لاربعة اطفال تم نقله على الفور الى العيادة المتعددة الخدمات سيدي عمار غير أنه لفظ انفاسه الأخيرة.

وسيتم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الامنية.