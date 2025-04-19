عنابة.. مكاتب بريدية متنقلة بذراع الريش

أمر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم السبت، على تدعيم المقاطعة الادارية ذراع الريش بولاية عنابة، بمكاتب بريدية جديدة، وذلك من خلال وضع مكاتب بريدية متنقلة حيز الخدمة.

وخلال زيارة العمل التي قادت وزير البريد إلى ولاية عنابة، تنقّل إلى المقاطعة الإدارية ذراع الريش. حيث قام بزيارة تفقدية للمكتب البريدي الذي استفادت منه المقاطعة مؤخراً.

وخلال هذه المحطة، شدد الوزير على أهمية ضمان جودة الخدمات البريدية وتقريبها من المواطنين. حيث أسدى تعليمات بالشروع الفوري في تدعيم المنطقة بمكاتب بريدية إضافية لتخفيف الضغط المسجل حاليا. وذلك من خلال وضع مكاتب بريدية متنقلة حيز الخدمة.

كما أمر زروقي بانطلاق أشغال تهيئة عدد من المحلات لاحتضان مكتب بريدي جديد. وإنجاز فضاء خاص بالخدمات مخصص للشبابيك الآلية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير البريد على ضرورة مباشرة الإجراءات المتعلقة بإنجاز مكتبين بريديين جديدين، استجابةً للطلب المتزايد وتحسيناً لجودة الخدمة.

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