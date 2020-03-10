عنابة: مكتتبو عدل 2 في وقفة إحتجاجية أمام الوكالة الجهوية

نظم صبيحة اليوم مكتتبي عدل 2 بعنابة وقفة إحتجاجية أمام الوكالة الجهوية لعدل بالولاية للمطالبة بتسوية عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها المكتتبين.

خاصة في الآونة الأخيرة ، أهمها عدم فتح الموقع لأصحاب الشطر الأول لاختيار الموقع وتسديد الشطر الثاني خاصة ونحن نعاني 7 سنوات من الانتظار.

المحتجين طالبوا من الجهات المعنية تقديم توضيحات لعدم إدراج مشروع 1026 ومشروع 2000 كاملا في التخصيص الذي فتح مؤخرا علما أن نسبة الأشغال بهده المواقع متقدمة و فاقت 80 بالمائة نسبة أشغالها.

كما طلبوا أيضاً ضرورة الاعتماد على الترتيب في التوجيه للمواقع عند منح التخصيص للمكتتبين

في حين يبقى مصير سكنات جمعة حسين بلدية البوني من مشروع 500 سكن التي ستنتهي الأشغال بها في القريب مجهول و لم تحدد هوية المستفيدين منه بعد.

في حين عبروا عن تذمرهم بسبب التأخر الواضح في التهيئة الخارجية بجميع المواقع والتي تعاني بطئ كبير و في بعضها لم تنطلق.

بالاظافة إلى مشكل السكنات الفوضوية التي تعيق سيرورة الأشغال بموقع الڨنطرة والبالغ عددها 30 كوخ و التي عطلت في إنطلاق الأشغال .