عنابة: نحو إسترجاع العقار الصناعي المتوفر بمحيط مركب الحجار وتوجيهه للاستثمار

تم اليوم الإثنين، تقديم عرض شامل حول العقار الصناعي الفائض بمحيط مركب سيدار الحجار للحديد والصلب التابع لمجمع سيدار بعنابة.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية عنابة، يمثل هذا الأخير أي العقار الصناعي الفائض بمحيط مركب سيدار الحجار للحديد والصلب. أصولا فائضة ستوجه للاسترجاع قصد الاستثمار.

وتم تحديد هذا العقار الصناعي أمام والي الولاية ووزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون ومسؤولي وعمال المركب. وكذا المعنيين بإجراءات تحديد الأصول الفائضة واسترجاع العقار الصناعي.

ويأتي ذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي قدمها خلال إجتماع لمجلس الوزراء. المنعقد يوم 7 جانفي 2024، والمتعلقة بإسترجاع العقار الصناعي المتوفر بمحيط بمركب الحجار بعنابة وتوجيهه للاستثمار.