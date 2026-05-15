عنابة.. نداء للجمهور حول هذا الشخص

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، عن توقيف الشخص المسمى “ب م (س)” المتورط في قضية سلب مال الغير عن طريق النصب والاحتيال.

وحسب بيان لذات المجموعة، فالمعني متابع بتهمة سلب مال الغير عن طريق النصب والاحتيال. والتهديد الشفهي برسالة صوتية بإستعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال. وهذا باستغلال الأرقام الهاتفية والحسابات المذكورة في الجدول أدناه.

ووجهت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية نصب واحتيال. من خلال التعامل معه عن طريق الهاتف أو عن طريق الحسابات السالفة الذكر. التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة. أو مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة. أو التقرب إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة الحال.