عنابة.. هذا برنامج توزيع المياه بأحياء المدينة الجديدة  

أعلنت الجزائرية للمياه لولاية عنابة، عن برنامج توزيع المياه على في الأحياء السكينة للمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ذراع الريش.

وحسب منشور الجزائرية للمياه على الفايسبوك، فإن الأحياء المعنية بتوزيع المياه بداية من الساعة الواحدة و30 دقيقة هي كل من 2000 مسكن، حي 400 مسكن “اجتماعي”، حي 2800 مسكن “AADL”. حي 2200 مسكن “عدل”، حي 2000 مسكن AADL ، الخزانات الأرضية 2000 مسكن. حي 712 مسكن “اجتماعي”، حي 417 مسكن “اجتماعي” سكنات عدل1380 في “إيلو3” حي 300 مسكن “enpi”.

أما يوم الجمعة، فبداية من الثامنة صباحا، الخزانات الأرضية 2000 مسكن R+9. على الساعة الثانية بعد الزوال، حي 1000 مسكن اجتماعي. حي 2500 مسكن AADL ، حي 837 مسكن AADL، الخزانات الأرضية 1026 AADL. الخزانات الأرضية حي 1380 “ايلو 1و2″، حي 160 مسكن. وابتداء من الثالثة بعد الزوال حي 2000 مسكن r+5 ، حي 288 مسكن.