عنابة.. هذه هي الشواطئ المسموحة بالسباحة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن قائمة الشواطئ المسموحة بالسباحة الموزعة عبر ولاية عنابة والمقدر عددها 21 شاطئ.

وأوضحت المصالح أن الشواطئ المفتوحة ببلدية عنابة هي: شاطئ النصر،شاطئ رزقي رشيد 1، شاطئ رزقي 2، شاطئ ريزي عمر. شاطئ الخروبة، شاطئ رفاس زهوان 1، شاطئ رفاس زهوان 2، شاطئ بلفدار 1. شاطئ بلفدار 2، شاطئ مركز الراحة العائلية (CRF)، شاطئ عين عشير.

أما شواطئ بلدية سرايدي فهي: شاطئ جنان الباي، بلدية شطايبي، شاطئ واد الغنم، شاطئ عين الرمان. شاطئ المركز، شاطئ البيئة، شاطئ الخليج العربي، شاطئ الرمال الذهبية 1. شاطئ الرمال الذهبية 2، شاطئ الرمال الذهبية 3.

وأضاف المصدر أن شاطئ سيدي سالم ( مسافة 1700 متر في وسط الشاطئ ) ببلدية البوني كذلك السباحة فيه مسموحة.

وبخصوص الجهاز الأمني للحماية المدنية على مستوى الشواطئ، أشارت الحماية أنه سيكون من الساعة 9:00 صباحا إلى غاية 19سا00د مساء.

كما شدد ذات المصالح على ضرورة مع احترام الراية مذكرة أن الراية الخضراء سباحة مسموحة، الراية البرتقالية سباحة خطيرة، الراية الحمراء سباحة ممنوعة.