عنابة: والد الطفلة ملاك يعرض بيته للبيع من أجل علاجها!

أقدم والد الطفلة ملاك على عرض بيته للبيع من أجل جمع تكاليف علاج إبنته في الخارج والتي تصارع المرض الذي عجز الاطباء عن علاجه.

وصرح عبد الحليم ننوش والد ملاك أن إبنته بدأها المرض عندما كان في عمرها 6 أشهر أصبح يصيبها نوبات صرع.

ليتين بعد ذلك أن لديها تشوه دماغي، ونموها بطيئ، حيث طرق والدها جميع الأبواب لإيجاد حل أوعلاج لمرض إبنته التي تعاني في صمت.

وبعدما ضاقت بوالد ملاك جميع السبل لم يجد إلا بيع بيته لعلاجها وتحقيق حلم التحاق بمقاعد الدراسة مثلها مثل أقرانها.

واضاف عبد الحليم أن تكاليف علاج إبنته بتركيا تصل إلى 500 مليون وهو المبلغ الذي لايملكه.