عنابة: وضع المحطة البحرية الجديدة حيز الخدمة

تم اليوم الأربعاء بعنابة وضع حيز الخدمة لمحطة بحرية جديدة بطاقة معالجة. تتجاوز 200 ألف مسافر و 100 ألف مركبة سنويا. لتعود بذلك حركة المسافرين عبر الملاحة البحرية من و إلى عنابة بعد توقف دام خمس سنوات .

و أشرف على وضع هذه المنشأة الهيكلية و الهامة بالنسبة للنقل البحري للمسافرين بالجهة الشرقية من البلاد والي الولاية جمال الدين بريمي. رفقة الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية ” ساربول ” محمد كريم الدين حركاتي. وبحضور السلطات العسكرية والمدنية و إطارات الولاية.و ذلك في إطار البرنامج الاحتفالي بالذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب (5 جويلية من كل سنة) .

و أنجزت المحطة البحرية الجديدة لعنابة في إطار إستثمار لمؤسسة ميناء عنابة. التابعة لمجمع الخدمات المينائية ” ساربول” بغلاف مالي قيمته ستة ملايير دج.

كما جهزت المحطة الجديدة ذات الطراز المعماري العصري بأحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بإتمام إجراءات السفر . ومعالجة المسافرين والمركبات والأمتعة في ظروف مريحة و آجال قصيرة مثلما تم إيضاحه .