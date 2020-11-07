عنابة: وضع حد لشبكة مختصة في السطو والإعتداء على المواطنين

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين الباردة من وضع حد لشبكة اجرامية خطيرة مختصة في السطو والإعتداء على المواطنين .

الشبكة متكونة من 3 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 26 و38 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف.

وقتئع القضية تعود إلأى شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعر ضه للإعتداء بالعنف من طرف أشخاص مدججين بأسلحة البيضاء وسلبه ألأمواله.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاث وتوقيفهم.

ليتبين من خلال التحقيق أن 2 من المشتبه فيهم مسبوقين قضائيا ومشتبه فيه أخر محل بحث.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الحجار، أين تم إيداعم الحبس المؤقت.