عنابة: وضع حد لنشاط جماعة إجرامية سرقت كوابل وتسببت في تخريب شبكة الإتصالات

وضع الدرك الوطني في ولاية عنابة حدا لنشاط جماعة إجرامية، تنشط في سرقة الكوابل الكهربائية تسببت في تخريب واسع لشبكة الإتصالات. وهذا إستغلالا لمعلومات بخصوص نشاط جماعة إجرامية، تنشط في سرقة الكوابل الكهربائية بين بلديتي البوني وسيدي عمار. تسببت في تخريب واسع لشبكة الإتصالات.

وكشفت عمليات البحث والتحري عن استغلال أفراد الشبكة للغابات والأحراش كأماكن لحرق الكوابل والألياف البصرية. واستخراج مادة النحاس منها، بعد تفعيل عنصر الإستعلامات، تم رصد أفراد الشبكة ومراقبة تحركاتهم.

وبعد ضبط خطة محكمة وإحاطة المكان من طرف مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء. مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري بالبوني، تم القبض على مشتبه فيهما واسترجاع كمية معتبرة من مادة النحاس. محملة بأكياس بلاستيكية كانت بصدد شحنها في صندوق مركبة سياحية.

وأسفرت العملية عن حجز كمية من مادة النحاس، مبلغ مالي كعائدات إجرامية، مركبة سياحية مستعملة في الجريمة. توقيف شخصين مشتبه فيهما من أجل جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد. واستحضار مركبة وجنحة التخريب العمدي لأملاك عمومية (إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة). كما سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، فيما يزال مشتبه فيهما آخران تم تحديد هويتهما في حالة فرار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور