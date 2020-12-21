عنابة.. وضع حد لنشاط شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات

تمكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بعنابة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية.

وتختص الشبكة، في المتاجرة بالمخدرات وتتكون من 3 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 26 و 60 سنة.

هذا ويمتد نشاط الشبكة، إلى العديد من ولايات الوطن.

أين اسفرت العملية عن حجز أزيد من 38 كيلوغرام و 300 غرام من المخدرات “راتنج القنب الهندي”.

كما أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية، وهواتف نقالة.

وتم إتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم، على إن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية.