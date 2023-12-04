عنابة: وضع حد لنشاط شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بالحجار

تمكنت مصالح أمن دائرة الحجار ، نهاية الأسبوع المنصرم على إثر عمليتين متفرقتين. من توقيف 04 أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 22 و40 سنة ، 03 منهم مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنحة سرقة كوابل نحاسية. متبوع بالتخريب العمدي لملك لغير و شخص مشتبه فيه في قضية سرقة كوابل نحاسية .

كما تمكنت المصلحة من إسترجاع كمية معتبرة من القضبان و الكوابل النحاسية محل السرقة. إضافة إلى حجز الأدوات التي تستعمل في عمليات السرقة أين تم إنجاز ملفات قضائية في حق المشتبه فيهم و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار