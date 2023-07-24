عنابة وعين صالح ضمن المدن الأكثر حرا في العالم  

دخلت ولايتان جزائريتان، قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وصنف موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم مدينة عنابة وإن صالح ضمن الـ TOP 15 لأكثر المدن حرا في العالم.

وفي آخر تحديث لذات الموقع نجد مدينة عنابة بولاية أدرار الجزائرية في المركز الحادي عشر بـ47.7 درجة مئوية. بينما مدينة عين صالح المركز الثاني عشر بـ 47.7 درجة مئوية.

وتصدرت القائمة مقاطعة عبادان الإيرانية بـ 49.1 درجة مئوية، متبوعة بمدينة بصره الإيرانية بـ 48.8 درجة مئوية.

بينما جاءت في المركز الخامس عشر والاخير من قائمة المدن الاكثر حرا في العالم مدينة الاحساء السعودية بـ 47.4 درجة مئوية.