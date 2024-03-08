عنابة.. وفاة شاب في حادث مرور ببلدية العلمة

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب ببلدية العلمة في ولاية عنابة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحنا على الساعة 10سا40د ، من اجل حادث إنحراف سيارة متبوع بحريق على مستوى الطريق السيار شرق غرب منطقة دريدي، بلدية العلمة ودائرة عين الباردة.

وخلف الحادث وفاة شخص بعين المكان، من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة وإصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة بجروح مختلفة.

ليتم اسعافه ونقله الى مستشفى عين الباردة، أما الضحية المتوفاة فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.