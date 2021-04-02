عنابة: وفاة شقيقين غرقا في بركة مائية بالمدينة الجديدة ذراع الريش

إهتز مساء أمس الخميس حي 2000 مسكن بالمدينة الجديدة ذراع الريش بولاية عنابة على وقع خبر وفاة شقيقين غرقا.

ولقي الشقيقين حتفهما غرقا داخل بركة مائية بالمدينة الجديدة ذراع الريش، أين كانا يلعبان وقت آذان المغرب بالقرب من البركة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشقيقين يبلغان من العمر 9 و12 سنة.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى وقوع الطفل الأصغر داخل البركة وهي مملوءة بالوحل، ليسرع شقيقه لإنقاذه غير أنه لقي حتفه أيضا.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإخراج جثة الطفلين وتحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث.

كما تم نقل طفل ثالث إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بعد أن حاول الأخير إنقاذ الأخوين لكنه فشل، وكاد أن يلقى حتفه هو أيضا.