عنابة: وفاة طفل و إصابة 8 آخرين في انفجار للغاز

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، وأصيب 8 آخرين في حادث انفجار الغاز على مستوى سلالم عمارة سكنية في ولاية عنابة.

وحسب بيان الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية صبيحة هذا اليوم في حوالي 11سا و 00د من اجل حادث إنفجار على مستوى سلالم عمارة سكنية بحي واد الذهب 2 .

وأضاف البيان، أن هذا الإنفجار ناتج عن تسرب غاز مما خلف خسائر بشرية حسب شهود عيان تمثلت في وفاة طفل و إصابة 8 اشخاص بإصابات مختلفة نقلوا قبل الوصول للمستشفى.

العملية لا تزال متواصلة لحد الان من اجل الحراسة

كما خلف الحادث خسائر مادية تمثلت في إنهيار واجهة المدخل مما آدى لتحطم سيارتين

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