عنابة: وفاة طفل و إصابة 8 آخرين في انفجار للغاز
لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، وأصيب 8 آخرين في حادث انفجار الغاز على مستوى سلالم عمارة سكنية في ولاية عنابة.
وحسب بيان الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية صبيحة هذا اليوم في حوالي 11سا و 00د من اجل حادث إنفجار على مستوى سلالم عمارة سكنية بحي واد الذهب 2 .
وأضاف البيان، أن هذا الإنفجار ناتج عن تسرب غاز مما خلف خسائر بشرية حسب شهود عيان تمثلت في وفاة طفل و إصابة 8 اشخاص بإصابات مختلفة نقلوا قبل الوصول للمستشفى.
العملية لا تزال متواصلة لحد الان من اجل الحراسة
كما خلف الحادث خسائر مادية تمثلت في إنهيار واجهة المدخل مما آدى لتحطم سيارتين
طالع أيضا:
عنابة: 14 جريحا إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين
تسبب حادث إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية عنابة، في إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع حادث مرور صبيحة اليوم الإثنين على الساعة السابعة و29 دقيقة. إثر إنحراف وانقلاب شاحنة بالطريق الوطني رقم 44 بعنابة.
كما أسفر الحادث، عن إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة. أين تم تسخير 6 سيارات إسعاف و شاحنتي إطفاء. وتعمل الحافلة على الخط الرابط بين “عنابة – حجر الديس”. وتتراوح أعمار المصابين ما بين 25 الى 59 سنة من بينهم 03نساء لهم إصابات مختلفة. أين تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية. قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى بن رشد الجامعي.