عنابة.. وفاة عون للحماية المدنية أثناء تأدية مهامه

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة، عن وفاة العون عرايسية يوسف، العامل بالوحدة الثانوية الحجار، أثناء تأدية مهامه.

وتوفي العون، خلال تدخله مع إسعافات وحدة الحجار في حدود الساعة 12 سا 30 د، من أجل حادث حريق منزلين فوضويين بحي الزمورية.

وخلف الحريق، إصابة شخصين “فتاة تبلغ من العمر 23 سنة لديها إصابات خفيفة، ورضيع 18 شهرأصيب بخدوش على مستوى الوجه”.

كما خلف الحادث، وفاة عون الحماية، والذي يبلغ من العمر 31 سنة في عين المكان بعدما أصيب بسكتة قلبية.

في حين أصيب عون آخر، يبلغ من العمر 39 سنة بجروح خفيفة على مستوى اليد.

وتقدم مدير الحماية المدنية لولاية عنابة، بإسمه وبإسم كافة موظفي الحماية عن أصدق المواساة وأخلص التعازي لعائلة الفقيد.

كما تقدمت المديرية العامة للحماية المدنية، بإسم المدير العام وكافة مستخدمي القطاع، بأخلص التعازي والمواساة إلى كل عائلة الفقيد.