عنابة: 8 جرحى في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بعمارات المدينة الجديدة

تسبب حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين، فقدت السيطرة بإحدى عمارات المدينة الجديدة ذراع الريش ببلدية واد العنب. في إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة من صبيحة اليوم الخميس بالطريق غير المصنف الرابط بين الطريق الولائي رقم 12 والمدينة الجديدة ذراع الريش على مستوى حي 2000 مسكن جهة عدل 2021 Ilot 2 المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة في ذراع الريش.

كما تمثل الحادث في اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط “المدينة الجديدة _عنابة” بأحد العمارات بعد أن فقد السائق السيطرة عليها. وأسفر الحادث عن إصابة سبعة ركاب بجروح خفيفة، في حين أصيب سائق الحافلة بإصابات متعددة. نُقل على إثرها الى مصلحة الاستعجالات الطبية من طرف اعوان الحماية المدنية. هذا وقد فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد العنب تحقيقا في حيثيات الحادث.