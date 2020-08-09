عنابة: 80 مسجدا يفتح أبوابه أمام المصلين السبت المقبل

أخبار الجزائر
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عنابة: 80 مسجدا يفتح أبوابه أمام المصلين السبت المقبل
بقلم النهار أونلاين

قام والي عنابة، اليوم الأحد، بتفقد مسجد الرحمة على مستوى حي الميناديا.

وعاين الوالي مدى جاهزية المسجد، تحسبا لإفتتاحه أمام المصلين يوم 15 أوت المقبل.

كما شدد الوالي على ضرورة التقيد الصارم ببروتوكولات الصحة المرتبطة أساسا بالوقاية والحماية من إنتشار وباء كوفيد 19، وهذا باتباع نظام وقائي من طرف الأطراف المكلفة بتنظيم هذه العملية.

وأكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة عن إفتتاح 80 مسجد  تفوق طاقة إستعابهم 1000 مصل من أصل 160مسجدا كمرحلة أولية على أن يتم بعدها رفع الحظر تدريجيا عن بقية المساجد الأخرى مع إنخفاض عدد للإصابات بهذا الفيروس.


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