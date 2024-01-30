عنابة: إكتشاف ورشة لصناعة الشكولاطة مع حجز كميات معتبرة منها منتهية الصلاحية 

تمكنت فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، أمس من حجز كمية معتبرة من الشوكولاطة منتهية الصلاحية.

العملية تمت إثر عملية مراقبة لورشة لصناعة الشكولاطة حيث تم حجز كمية معتبرة من الشوكولاطة على شكل قوالب مادة أولية منتهية الصلاحية.

وقدرت الكمية المحجوزة بـ 240 كلغ على شكل قوالب مادة أولية، وكذا حجز 360 كلغ من مادة الشكولاطة السائل.

بالإضافة إلى حجز 430 علبة شكولاطة جاهزة للبيع بوزن 100غ، حجز 8 كلغ من مكسرات البندق. وأيضا 10 كلغ من الشكولاطة مفرومة، إضافة إلى حجز 6 قارورات سائل عطري، وزن كل قارورة 1 كلغ غير صالحة للاستهلاك البشري.

وكان يستعملها المخالف في صناعة الشكولاطة وتعليبها وتوجيهها للبيع.

أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه عن قضايا الانعدام التام لشروط النظافة داخل الورشة، صناعة وتسويق مادة الشكولاطة من أصل مواد أولية منتهية الصلاحية، حيازة وتخزين مادة الشوكولاطة منتهية الصلاحية، انعدام شروط الحفظ، عدم وجود لوحات إشهارية تدل على وجود ورشة لصناعة الشوكولاطة، عدم التصريح بالعمال، مع إتلاف كل المحجوزات.