عنابة.. الإطاحة بـ 3 أشخاص يروّجون مخدرات ومؤثرات عقلية بسيدي سالم

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي سيدي سالم (ولاية عنابة)، بحر هذا الأسبوع ، من الإطاحة بـ 3 أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص.

ومكّنت التحريات من توقيف 3 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، مع حجز 298 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع، كمية من المخدرات (القنب الهندي)، أسلحة بيضاء محظورة، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضيتي تخزين وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الترويج، وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.