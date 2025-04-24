عنابة.. الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 27 ألف قرص مهلوس

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات - عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها وجود نشاط لشبكة منظّمة تقوم بترويج المؤثرات العقلية عبر عدة ولايات من الوطن.

وعلى إثر ذلك، قامت المصلحة بوضع خطة مكنت من توقيف شخصين، تتراوح أعمارهما ما بين 34 و55 سنة. مع حجز 27.420 قرصاً مهلوساً و3 سيارات سياحية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، بتاريخ الأمس. عن قضية جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وبيع ووضع للبيع وحصول وعرض وشراء قصد البيع ونقل المؤثرات العقلية. في إطار جماعة إجرامية منظمة. جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. جنحة تهريب بضاعة محظورة باستعمال وسيلة نقل.