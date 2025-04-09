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عنابة.. اندلاع حريق في أنابيب خاصة بمشروع تحلية مياه البحر بحي البركة الزرقاء

بقلم هشام قاسمي
عنابة.. اندلاع حريق في أنابيب خاصة بمشروع تحلية مياه البحر بحي البركة الزرقاء
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اندلع حريق مهول، سهرة اليوم الأربعاء، في أنابيب خاصة بنقل المياه، بطريق بحجر الديس ولاية عنابة.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 19:27 من أجل إخماد حريق أنابيب بلاستيكية موضوعة بالهواء الطلق، بالمكان المسمى حي البركة الزرقاء.

وتم إخماد الحريق الذي شبّ بالأنابيب الخاصة بمشروع تحلية مياه البحر، التابعة لمؤسسة “ايطاح”.

العملية سخرت لها 7 شاحنات إطفاء، وسيّارتي (2) إسعاف.

رابط دائم : https://nhar.tv/PQf9o
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