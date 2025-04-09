عنابة.. اندلاع حريق في أنابيب خاصة بمشروع تحلية مياه البحر بحي البركة الزرقاء

اندلع حريق مهول، سهرة اليوم الأربعاء، في أنابيب خاصة بنقل المياه، بطريق بحجر الديس ولاية عنابة.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 19:27 من أجل إخماد حريق أنابيب بلاستيكية موضوعة بالهواء الطلق، بالمكان المسمى حي البركة الزرقاء.

وتم إخماد الحريق الذي شبّ بالأنابيب الخاصة بمشروع تحلية مياه البحر، التابعة لمؤسسة “ايطاح”.

العملية سخرت لها 7 شاحنات إطفاء، وسيّارتي (2) إسعاف.