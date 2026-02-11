عنابة.. توقيف مروّجَي مخدرات وحجز قرابة 2 كيلوغرام من الكيف

تمكنت فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية عنابة، من الإطاحة بمروجي المخدرات والمخدرات الصلبة، وهذا على إثر قضيتين منفصلتين.

العمليتين مكنت من حجز أزيد من 1 كيلوغرام من القنب الهندي، وكمية من الكوكايين، إضافة إلى أقراص مهلوسة.

وأسفرت القضية الأولى عن توقيف شخص و حجز 1 كيلوغرام و 700 غرام من القلب الهندي، وكذا ميزان إلكتروني.

فيما أسفرت القضية الثانية عن توقيف شخصين، أحدهما محل بحث من طرف الجهات القضائية، مع حجز كمية من الكوكايين.

بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة، ميزان الكتروني سيارة سياحية تستعمل في نقل و ترويج المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية. وأيضا مبالغ مالية من عائدات الترويج بالعملة الوطنية و الأجنبية .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضايا منفصلة

وبخصوص القضية الأولى تم تقديم المشتبه فيه عن حيازة و تخرين و عرض ووضع مخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

أما الثانية فقد تم تقديم المشتبه فيهما عن قضية حيازة وتخزين وعرض ووضع للبيع مؤثرات عقلية ومخدرات صلبة كوكايين بطريقة غير مشروعة . وأيضا التحريض والتشجيع على ترويج المخدرات الصلبة باستعمال وسائل التواصل الإجتماعي.